Famiglia,premiare reduce Guerra Mondiale

Un riconoscimento ad un testimone della storia del '900 'dimenticato': Porfirio Carlucci, 96 anni, reduce di guerra, nato a Cerreto D'Esi dove ancora vive. Sono i suoi familiari a chiedere una cerimonia in suo onore. A 20 anni, con il fratello Ampelio, i suoi cugini e amici, Porfirio venne chiamato per partecipare alla Seconda Guerra Mondiale. Apertura sulla richiesta dal sindaco di Cerreto, Giovanni Porcarelli, per organizzare una manifestazione in suo onore magari coinvolgendo l'Associazione dei Bersaglieri.

"Mio zio Porfirio - spiega la nipote, Silvana Carlucci - entrò nel corpo bersaglieri di Siena, 5/o reggimento, il 6 gennaio 1943. Lasciò tutto per andare a combattere per un'Italia migliore".