Bazar droghe in casa, arrestato da Ps

Un pluripregiudicato senigalliese di 27 anni aveva in casa aveva cocaina, eroina, hascisc e morfine. Un vero e proprio bazar della droga scoperto dagli agenti del Commissariato che lo hanno arrestato nell'ambito di un'operazione volta a stroncare il traffico di stupefacenti a Senigallia. Il blitz è scattato dopo vari accertamenti con cui i poliziotti hanno potuto confermare che il giovane era divenuto il punto di riferimento per numerosi assuntori di droghe: da lì la decisione di procedere con la perquisizione domiciliare. Dopo aver setacciato le varie stanze, sono stati rinvenuti gli strumenti per la lavorazione e il confezionamento delle dosi e oltre 300 grammi complessivi di sostanze stupefacenti che sono stati sequestrati: se immessi sul mercato avrebbero fruttato circa 10mila euro. In attesa dell'udienza di convalida, il giovane è finito agli arresti domiciliari nell'abitazione dove vive coi genitori.