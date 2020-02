Sit-in contro piano sanitario Marche

In occasione della seduta del Consiglio regionale che discuterà il nuovo piano sanitario regionale 2019-2021 il Comitato pro-ospedali pubblici Marche ha organizzato un presidio davanti alla sede della Regione per dire no all'approvazione. Manifestano con striscioni, megafoni e bandiere, oltre ai rappresentanti del Comitato, anche rappresentanti dei comitati locali che chiedono di potenziare o riaprire le varie strutture sanitarie locali; partecipano al sit-in anche Rifondazione Comunista, Federazione Anarchici, Partito Comunista e Potere al Popolo. "Ridateci l'ospedale di Amandola" e "Comitato di difesa dell'ospedale di Senigallia", "25 Comuni contrari a questo piano sanitario": sono scritte che campeggiano su alcuni degli striscioni esposti. Il Comitato, spiega il presidente Carlo Ruggeri, chiede di rinviare l'approvazione il Piano "disastroso" per riconsiderare la politica del "baricentrismo" a vantaggio invece di una "realtà policentrica" che copra tutto il territorio regionale.