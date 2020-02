Raffaello: 40 mila visitatori per 'Una mostra impossibile'

(ANSA) - ANCONA, 05 FEB - Ha totalizzato 40 mila visitatori 'Raffaello. Una mostra impossibile' ospitata negli spazi dell'Aeroporto delle Marche nell'ambito delle manifestazioni per i 500 anni dalla morte del pittore di Urbino. E' stato reso noto oggi durante la presentazione delle iniziative della Regione Marche alla Bit. Circa 6.000 i visitatori che si sono recati appositamente in aeroporto, più gli oltre 34 mila che sono sbarcati a Falconara nell'arco degli 80 giorni di esposizione.

L'iniziativa, realizzata in collaborazione con Enit e Aerdorica e con il sostegno del Mibact, ideata e curata da Renato Parascandolo, ha presentato negli spazi dello scalo 45 dipinti di Raffello, compreso l'affresco de La Scuola di Atene, riprodotti in scala 1:1. Riuniti insieme permettono di ammirare in un unico allestimento opere disseminate in 17 paesi diversi, un'impresa che non riuscì nemmeno allo stesso artista. La mostra ha cominciato un tour internazionale: tra le tappe Bruxelles, Parigi, Mosca, Ekaterimburg, Sofia, Monaco di Baviera, Vienna.

(ANSA).