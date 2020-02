Pesaro: Fede (facilitatore M5s), non è laboratorio politico

(ANSA) - ROMA, 4 FEB - "La sospensione dal Movimento 5 Stelle di Francesca Frenquellucci ad opera del Collegio dei probiviri chiarisce in maniera inequivocabile che a Pesaro nessun esponente dei 5 stelle è entrato nella Giunta guidata dal PD e dal sindaco Ricci. Questa sospensione evidenzia, se mai ce ne fosse stato bisogno, che la vicenda di Pesaro è fuori dalle dinamiche politiche del panorama nazionale, tutt'altro che un esperimento condiviso, ma solo una scelta personalistica, locale e fuori dalle regole del Movimento. In definitiva, il laboratorio politico di Pesaro non è morto, più semplicemente non è mai nato". Così in una nota Giorgio Fede, senatore M5s e facilitatore per le relazioni interne per la regione Marche.(ANSA).