Cc Osimo stroncano spaccio cocaina, tre arresti

ten. Luciano Almiento, hanno eseguito tre misure cautelari, due in carcere ed una ai domiciliari, in esecuzione di una ordinanza emessa dal gip del Tribunale di Ancona per spaccio di sostanze stupefacenti. In carcere a Montacuto due albanesi di 36 e 40 anni con precedenti specifici, domiciliati a Camerano e Castelfidardo, di cui uno irregolare, ai domiciliari un 27enne italiano residente ad Osimo. Sono ritenuti responsabili di oltre 300 cessioni di cocaina, che avrebbero fruttato poco più di 60 mila euro, tra marzo e novembre 2019 nella zona di Camerano, Numana e Castelfidardo. L'attività investigativa, coordinate dal pm Valentina Bavai, era stata avviata nell'ambito un più ampio e generale controllo del territorio. la cessione di stupefacenti avveniva in strade di campagna e i tre indicavano i luoghi di incontro con nomi di animali: lepre, volpe, rana. Da qui la denominazione di 'Operazione Fox'.