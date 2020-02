Bentivogli, 345 esuberi a JP Industries

Piano di ristrutturazione della JP Industries di Fabriano "inaccettabile" secondo il segretario generale Fim Cisl Marco Bentivogli.

L'imprenditore Giovanni Porcarelli ha annunciato oggi pomeriggio ai rappresentanti dei sindacati di categoria 345 esuberi, su un totale di 595 lavoratrici e lavoratori dei siti ex-Antonio Merloni di Fabriano nelle Marche e quello di Colle Nocera in Umbria. Convocata per domani pomeriggio un'assemblea dei lavoratori nella sala mensa dello stabilimento di Santa Maria a Fabriano. "Un piano che respingiamo al mittente - dice Bentivogli -. Oggi dopo che a fine anno è stata fatta la richiesta di proroga di 60 giorni per la presentazione del piano di ristrutturazione nella procedura di concordato dell'ex Antonio Merloni ci troviamo davanti a un nulla di fatto, con un piano irricevibile e senza prospettive di un partner industriale credibile. È inaccettabile. Chiediamo al Governo e al ministro Patuanelli di intervenire".