Raffica colpi pc in auto, due arresti Ps

(ANSA) - FANO (PESARO URBINO), 3 FEB - Due napoletani di 40 e 60 anni, specializzati in furti nei parcheggi dei centri commerciali, sono stati pedinati e arrestati per ricettazione nei giorni scorsi dagli agenti del Commissariato di Fano. Alla vista dei poliziotti nel parcheggio del "Fano Center" di Bellocchi i due si erano dati alla fuga a bordo di una Fiat Tipo che è stata poi bloccata lungo la statale Adriatica all'altezza di Marotta. Dopo un'attenta ispezione gli agenti hanno rinvenuto in un vano dell'auto, tra il parafango e il paraurti, una trentina tra computer portatili e tablet per un valore di circa 10mila euro.

I due, che alloggiavano in un albergo di Fano, 'aprivano' le auto parcheggiate nei pressi dei centri commerciali, rompendo un finestrino o bloccando la chiusura automatica, e poi le 'ripulivano'. Una ventina i colpi finora accertati dagli uomini del Commissariato, diretto dal dirigente Stefano Seretti, tra Chieti, Fano, Pescara, Teramo, Ascoli Piceno, Macerata, Ancona, Senigallia.