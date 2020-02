Pesaro: Romagnoli (M5s), sconcerto, tutto pilotato da inizio

(ANSA) - ANCONA, 3 FEB - "Difficile fare il sunto di centinaia di messaggi di varie chat a seguito delle decisioni prese da Francesca Frenquellucci ed evidentemente dal suo gruppo. Da parte mia e di tanti altri cittadini e attivisti naturalmente c'è sconcerto". Così in una nota il sen. Sergio Romagnoli (M5s). "Pensiamo che tutto questo è stato voluto e pilotato da qualcuno già dall'inizio - osserva - e la nostra priorità al momento è smascherare questa gente. Non è un caso se si è spaccato il gruppo e tanti hanno gettato la spugna per evidenti atteggiamenti assurdi che oggi si concretizzano in un passaggio inconcepibile, dettato da convenienze personali.

Da tempo avevo evidenziato l'esistenza di questi numerosi comportamenti non in linea con i nostri principi e le nostre linee politiche, ma purtroppo non sono stato ascoltato nella maniera adeguata, adesso certe cose sono sotto gli occhi di tutti". "Aiuterò i gruppi sani del Movimento 5 stelle e tutti i cittadini che vogliono combattere con serietà e coerenza, con tutto me stesso - annuncia -. Per quanto concerne Frenquellucci, il Movimento è stato chiarissimo con le parole, precise e puntuali, di Vito Crimi e il collegio dei probiviri, analizzando la situazione, prenderà le decisioni a riguardo".