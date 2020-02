Pesaro: Arrigoni (Lega), operazione in vista delle regionali

(ANSA) - ANCONA, 3 FEB - "La nomina ad assessore di una consigliera del Movimento Cinquestelle mostra la spregiudicatezza e, insieme, la fragilità del progetto Pd costretto a ricorrere all'inciucio per forzare la mano agli alleati del governo centrale che non vogliono invece saperne di un'alleanza con il Pd in vista delle regionali. Vito Crimi, capo politico del M5S, ha parlato chiaro. Alle parole, seguiranno i fatti con l'espulsione della neo assessore che si è garantita un posto al sole?". Il sen. Paolo Arrigoni, responsabile della Lega Marche, stigmatizza il rimpasto nella giunta comunale pesarese come "esempio lampante che non tutti gli inciuci riescono col buco perché i marchigiani sono stufi di chi agisce in barba al mandato elettorale". "Ricci e la neo assessore Frenquellucci - sostiene - sono un esempio della cattiva politica fatta da chi è abituato a seppellire sotto la pietra tombale del trasformismo ideali, programmi e pure i rapporti umani che, ovviamente, contano come il due di picche. Ricci è uno specialista del transitare tra le correnti del Pd in cui naviga come se fossero vasi comunicanti: in un attimo è passato ad essere da renziano doc a Zingaretti. A Frenquellucci il sentore di uno strapuntino è bastato per buttare alle ortiche i valori e il metodo del M5s siglando, nei fatti, un'alleanza alla quale i pentastellati marchigiani hanno detto chiaramente no". "Ricci vuole che questa nomina faccia da grimaldello per l'accordo tra Pd e M5s in vista delle prossime regionali nelle Marche - conclude Arrigoni -. Il sindaco di Pesaro ha mangiato un pedone, ma le cabine elettorali non gli consentiranno la scorpacciata con cui mettere di nuovo sotto scacco i marchigiani".(ANSA).