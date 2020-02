Padre Casciano priore Agostiniani Italia

Padre Giustino Casciano è il nuovo priore Provinciale degli agostiniani d'Italia. L'attuale priore della Basilica di San Nicola a Tolentino, nato in Molise 64 anni fa, subentra a padre Luciano De Michieli. L'elezione ieri a Roma presso la Curia Provinciale.

"Aprire il cuore e l'intelligenza a tutti gli agostiniani d'Italia, prendermi cura delle tante realtà che abbiamo su tutto il territorio nazionale, mettendomi al loro servizio, sarà la strada sulla quale intendo camminare in questo nuovo incarico a cui sono chiamato" dice all'ANSA padre Casciano. Aggiungendo un'attenzione particolare verso i giovani che "non devono avere paura di accogliere Gesù nella loro vita". Il neo priore della Provincia agostiniana d'Italia non ha ancora deciso se il nuovo incarico lo svolgerà dalla sede di Roma oppure fermandosi nelle Marche. "Quella di restare qui - spiega - potrebbe essere una scelta da prendere in seria considerazione".