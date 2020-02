Disabili,mezzi Conerobus più accessibili

Segnali più facili da capire su dove scendere, salire, timbrare il biglietto o prenotare la fermata, avvisi sonori, pedane per disabili, sistemi di videosorveglianza e autospegnimento in caso d'incendio. Sono i nuovi dispositivi installati da Conerobus in 16 nuovi bus urbani a metano per facilitare l'eccesso ai mezzi pubblici dei disabili mentali, non vedenti e ipovedenti. I nuovi mezzi sono operativi da subito sul tracciato cittadino di Ancona e si avvalgono della collaborazione del Centro Papa Giovanni XXIII e dell'Unione italiana Ciechi. Sono stati presentati dalla sindaca di Ancona Valeria Mancinelli, assieme all'assessore ai Trasporti del Comune Ida Simonella, e al presidente di Conerobus Muzio Papaveri. "Con quest'iniziativa - ha ricordato Mancinelli - non pretendiamo di risolvere tutti i problemi di spostamento delle categorie più deboli, ma crediamo di aver avviato un percorso importante che verrà perfezionato nel tempo".