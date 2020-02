Crowdfunding Pedrotti, oltre 54mila euro

(ANSA) - PESARO, 3 FEB - Ha raggiunto i 54.265 euro il crowdfunding civico "Insieme ricostruiamo il Pedrotti" per sostenere i lavori di adeguamento funzionale dell'auditorium del Conservatorio di Pesaro, superando l'obiettivo iniziale di 40 mila euro, ad integrazione di un importo di 400 mila euro, già stanziato dalla Regione Marche. Cifra che servirà ora per la realizzazione di tutti gli accorgimenti necessari per l'accessibilità e la sicurezza dei locali come scale, elevatori, impianti, piattaforme (i 14 mila euro in più, verranno utilizzati per sistemare anche le sedute). Quella del Pedrotti è stata la prima campagna civica delle Marche: ogni singola donazione sarà ricambiata da cadeaux unici, nel progetto architettonico verrà considerato uno spazio di ringraziamento per la donazione effettuata dedicato a tutti i sostenitori che hanno contribuito a riaprire le porte dell'Auditorium Pedrotti e riportare la musica in un luogo unico al mondo.