Pesaro: Fede (M5s), nostre regole non prevedono alleanze

(ANSA) - ANCONA, 2 FEB - "Le regole interne del MoVimento 5 Stelle non prevedono alleanze con i partiti, questo è un fatto.

Quando a livello nazionale abbiamo pensato di fare un'eccezione a questa regola di fondo, per garantire un governo all'Italia e tirarla fuori dalla paralisi e dalla recessione, ne abbiamo discusso e soprattutto abbiamo sottoposto la scelta ai nostri iscritti con il voto in rete. Queste regole le conosce bene anche Francesca Frenquellucci che dunque compirà le sue scelte consapevole delle conseguenze". Lo afferma in una nota il senatore marchigiano del MoVimento 5 Stelle Giorgio Fede, facilitatore regionale per le relazioni interne, a proposito della capogruppo di M5s a Pesaro, che ha accettato la proposta del sindaco Pd Matteo Ricci di entrare in giunta. "Il mandato di tutti noi eletti - aggiunge Fede - è quello di affermare le nostre idee e ottenere risultati per i cittadini, non possiamo accettare che le nostre proposte e il nostro impegno vengano strumentalizzati da altri. Altrimenti si finisce per andare contro gli obiettivi per cui siamo stati eletti".