Pesaro: Fede (M5s), attendiamo atti formali

(ANSA) - ANCONA, 2 FEB - "Attendiamo atti formali per la nomina di Francesca Frenquellucci come assessore della Comune di Pesaro. Quando ci saranno, si valuterà come precedere, ma, chissà, potrebbe decidere lei in autonomia cosa fare". Il sen.

Giorgio Fede (M5s), facilitatore regionale delle Marche per le relazioni interne, commenta così l'annuncio su Facebook del sindaco di Pesaro Matteo Ricci del nuovo organigramma della giunta comunale con l'ingresso della capogruppo di M5s Francesca Frenquellucci come assessore all'Innovazione. L'annuncio ieri ha scatenato la reazione del capo politico Vito Crimi, che via mail ha segnalato alla consigliera comunale pentastellata l'incompatibilità tra il ruolo in una giunta non a guida M5s e la permanenza nel Movimento. In caso di accettazione, Frenquellucci dovrà comunicare se intende autosospendersi e in ogni caso la questione sarà sottoposta ai probiviri. Secondo Fede Frenquellucci "ha fatto un buon lavoro, le va riconosciuto" e se il sindaco è a corto di idee, "il Movimento ne ha a vagonate". Ma vede "strumentalizzazioni" nella proposta di Ricci di un assessorato. "Il sindaco di Pesaro ha una sua maggioranza, non ha bisogno di un assessore in più, di una forza politica in più per governare, l'offerta a Frenquellucci - osserva - sembra una coperta per nascondere un vuoto programmatico". E a Frenquellucci fa notare che "eventuali accordi andrebbero fatti prima, ma comunque seguendo le regole della forza politica in cui si milita. Altrimenti si tratta di iniziative personalistiche, certo permesse dalla legge, ma fuori dal sistema del Movimento 5 Stelle. E queste regole Francesca Frenquellucci dovrebbe conoscerle bene, per cui compirà le sue scelte consapevole delle conseguenze".(ANSA).