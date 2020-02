Sindaco Pesaro, M5s entri in Giunta

"Ho chiesto a Francesca Frenquellucci, capogruppo del Movimento 5 stelle, di entrare in giunta comunale come assessore all'Innovazione", seguendo "temi cari al movimento". Lo annuncia il sindaco Pd di Pesaro Matteo Ricci su Fb: "in questi mesi abbiamo avviato una collaborazione utilissima alla città e sull'Università (l'attivazione di un corso di laurea di Univpm di ingegneria dell'informazione, ndr) abbiamo portato a casa insieme un risultato straordinario". "Credo che possiamo essere il primo Comune in Italia a creare una collaborazione di questo tipo" aggiunge.