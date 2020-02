Record visite e incassi delle Grotte di Frasassi nel 2019

Le Grotte di Frasassi di Genga si confermano fra le mete superstar dell'intera regione Marche. Il 2019 si è chiuso con 278.810 visitatori, il miglior risultato negli ultimi 15 anni. Record assoluto per gli incassi: circa 4 milioni di euro. "Ma non vogliamo fermarci a questi ottimi risultati. Abbiamo rafforzato la presenza delle Grotte di Frasassi di Genga all'interno delle maggiori fiere internazionali del turismo" dice il presidente del Consorzio che gestisce il complesso ipogeo, Geniale Mariani. Un progetto che si intende perseguire in questo nuovo anno è quello relativo alla valorizzazione del Tempio di Valadier "che vorremmo rendere fruibile gratuitamente, in termini di trasporto per poterlo raggiungere e visitare, ai diversamente abili e agli ultra 80anni. Mentre per tutti gli altri, probabile che si arrivi a un pagamento simbolico di 1 euro. Con questi ulteriori incassi, ci sarebbero i fondi necessari - conclude - per mettere in sicurezza questo altro gioiello presente a Genga".