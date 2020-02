Rapina a mano armata a portavalori

Assalto ad un portavalori stamane a Sant'Elpidio a Mare. Il furgone stava per scaricare denaro contante per un ufficio postale, quando sono entrati in azione, in strada, tre uomini volto coperto, armati di fucile a pompa. Sono stati esplosi dei colpi di arma da fuoco, uno da parte del vigilante, l'altro da parte di uno dei banditi. All'episodio hanno assistito alcuni anziani che erano in fila per ritirare la pensione. Il gruppo si sarebbe impadronito di un borsone di denaro e poi si sono dileguati a bordo di un'Alfa Giulia di colore scuro, condotta da un quarto uomo. Sul luogo sono arrivati i carabinieri e un'ambulanza della Croce azzurra di Sant'Elpidio a Mare.