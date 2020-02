Prescrizione, legali via da cerimonia anno giudiziario

(ANSA) - ANCONA, 1 FEB - Protesta degli avvocati ad Ancona durante l'apertura dell'anno giudiziario: i legali, in toga, hanno lasciato l'aula dove era in corso la cerimonia dopo l'intervento del presidente del Consiglio dell'Ordine di Ancona, avv. Maurizio Miranda, seguito da un lungo applauso, che ha spiegato i motivi principali dell'iniziativa, preceduta da un sit-in davanti al Palazzo di giustizia: da un lato, gli "attacchi" all'avvocatura trascinata "in un agone politico" al quale è estranea per la "colpa" di essere portavoce dei diritti di giustizia e difesa dei cittadini anche nella contrarietà alla sospensione della prescrizione; dall'altro la carenza cronica degli organici degli uffici giudiziari nel distretto che impedisce un adeguato funzionamento della macchina giudiziaria e la tutela dei diritti. Tra le criticità segnalate la carenza degli organici di Procura di Ancona (-44%), di Procura generale, dei Minori, Tribunale dei Minori, di Sorveglianza e in generale del personale in quasi tutti gli uffici giudiziari.