Inseguimento dopo regolamento conti

Rocambolesco inseguimento nel centro di San Benedetto del Tronto: una pattuglia della polizia ha intercettato un'auto durante dei controlli a seguito di un'aggressione a colpi di coltello tra due gruppi di stranieri avvenuto la scorsa notte nelle campagne di Torre di Palme (Fermo) sul quale le indagini sono in corso. Gli occupanti dell'auto hanno cercato di allontanarsi, inseguiti dagli agenti. Ma dopo avere speronato alcune auto, hanno proseguito la fuga a piedi. A quel punto i poliziotti hanno sparato due colpi in aria: uno dei fuggiaschi si è immediatamente fermato, l'altro è ancora in fuga, mentre un terzo uomo è ricercato da ieri. Il giovane che si è arreso sarà sentito dalla polizia di Fermo.