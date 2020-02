Donne bloccano rapinatore loro negozio

Armato di taglierino tenta una rapina in un negozio di bomboniere e articoli da regalo ma viene bloccato dalla figlia del titolare con l'aiuto di sua sorella, sbattuto fuori e poi arrestato dai carabinieri per tentata rapina. E' accaduto ad Ancona nel pomeriggio in via Giordano Bruno. L'uomo era entrato nel negozio "La bottega Isabella Colussi" e aveva chiesto la consegna dell'incasso ma la donna in cassa, circa 50 anni, si era rifiutata. Mentre il rapinatore si apprestava a fare il giro del bancone per prendere da sé il denaro, la sorella della negoziante è rientrata e insieme sono riuscite a immobilizzarlo e a buttarlo fuori. Proprio in quel momento si trovava al semaforo una pattuglia dei carabinieri: i militari sono subito intervenuti e hanno portato in caserma il rapinatore poi arrestato. Dopo il parapiglia, una delle due donne coinvolte, probabilmente per lo stress accumulato, ha accusato un lieve malore ed è stata accompagnata dalla Croce Gialla in ospedale ad Ancona solo per accertamenti.