Anno giudiziario,sit-in penalisti Ancona

Sit-in con striscione degli avvocati della Camera penale di Ancona e della locale Camera minorile prima dell'inizio della cerimonia di apertura dell'Anno giudiziario nelle Marche. Le toghe protestano contro le "gravi carenze del sistema giustizia" che impediscono di "garantire la difesa dei diritti dei cittadini costituzionalmente previsti".

Le criticità, spiegano, riguardano "gravi mancanze d'organico che rendono quasi impossibile accedere agli uffici di Procura della Repubblica non in grado ormai di soddisfare le ordinarie richieste dell'utenza". Stessi problemi vengono segnalati per Tribunale e Procura dei minori che non consentono la "trattazione tempestiva dei procedimenti"; e per Tribunale di sorveglianza "asfissiato dalla carenza di personale e privo di presidente da tempo". Ciò "impedisce il funzionamento del sistema giustizia a danno dei cittadini"; "è inutile anche solo parlare di tempi certi dei processi se non vengono stanziate risorse economiche adeguate e manca il personale negli uffici".