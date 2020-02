Crimi a Frenquellucci, incompatibilità permanenza

(ANSA) - ROMA, 1 FEB - Il capo politico del M5S, Vito Crimi, a quanto si apprende, ha inviato una lettera a Francesca Frenquellucci, consigliera comunale M5S a Pesaro: le è stato rappresentato come l'ingresso in una giunta non a guida M5S sia incompatibile con la permanenza all'interno del Movimento.

Qualora l'accettazione di tale incarico corrisponda al vero, il capo politico ha chiesto all'interessata di comunicare immediatamente se intenda autosospendersi. In ogni caso, la sua posizione sarà posta al vaglio del collegio dei probiviri.