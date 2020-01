Whirlpool,a Melano 95% adesione sciopero

(ANSA) - FABRIANO (ANCONA), 31 GEN - Adesione di oltre 95% allo sciopero di 8 ore indetto oggi nello stabilimento di Melano a Fabriano della Whirlpool. Nei prossimi giorni analoga iniziativa si svolgerà nella sede centrale degli impiegati e nell'altro sito marchigiano della multinazionale americana, a Comunanza (Ascoli Piceno). La nuova ondata di mobilitazione è stata dichiarata a seguito del nulla di fatto nell'incontro al Mise del 29 gennaio sulla chiusura dello stabilimento di Napoli della Whirlpool. L'azienda ha confermato la volontà di lasciare posticipando la data al 31 ottobre prossimo. A Fabriano c'è una preoccupazione in più legata all'annuncio di 7 giorni di stop produttivo, nel mese di febbraio, per le linee gas, quindi circa la metà dell'attuale forza lavoro. "Occorre rimanere vigili ed evitare che la Whirlpool possa non rispettare gli accordi del 2018 che per Melano prevedono, nel 2020, un ricorso agli ammortizzatori sociali: solidarietà solo del 6%" dice il responsabile Fiom per il fabrianese Pierpaolo Pullini.