Temperature quasi primaverili Marche

Temperature quasi primaverili e sopra la media del periodo su tutto il territorio marchigiano.

Gli ultimi giorni di gennaio e i primi di febbraio sono caratterizzati da cielo poco nuvoloso a nuvoloso e da valori termici inconsueti per questo periodo dell'anno. A registrarlo sono le stazioni di rilevamento del Centro funzionale multirischi della Regione Marche che hanno rilevato, nella giornata di ieri, addirittura 18 gradi a Macerata. E saranno raggiunti anche oggi e domani ad Ascoli Piceno. Nel resto della regione - ad eccezione delle zone montane dove sono comunque attesi tra i 3 e gli 8 gradi - le temperature si attesteranno tra i 12 e i 17 gradi. Ad Ancona ne sono previsti 16, a Macerata 17, così come a Pesaro. Previste leggere e sparse precipitazioni oggi e domani nelle zone montane. Fenomeni assenti per domenica 2 febbraio. Il mare sarà poco mosso.