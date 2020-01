Gioco e meraviglia a Brand Festival

Torna a Jesi, dal 3 al 9 aprile, la quarta edizione del Brand Festival 2020, punto di riferimento per i professionisti del mondo della comunicazione, del marketing e dell'impresa. Dopo il successo dello scorso anno (oltre 25 mila presenze, 50 eventi e 30 relatori), il festival torna nel centro storico di Jesi tra antichi palazzi e piazze, per sette giorni di discussione, confronto e progettazione sull'identitàaziendale, personale e territoriale. A fare da filo conduttore della nuova edizione sarà il gioco, "perché - spiegano gli organizzatori dell'Associazione Culturale Brand Festival - solo giocando come fanno i bambini si torna alla meraviglia, elemento vitale per dare stimolo alla progettazione, alla creatività, alla comunicazione. L'obiettivo è permettere alle persone di mettersi in gioco veramente diventando portatori di meraviglia". Tra gli ospiti ci sarà Giovanni Muciaccia, attore teatrale e conduttore televisivo del programma Art Attack che del gioco creativo ha fatto il suo punto di forza.