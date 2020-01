Bando 16 alloggi a Tolentino

(ANSA) - TOLENTINO (MACERATA), 31 GEN - Altri 16 alloggi, in sostituzione delle casette Sae, saranno costruiti dall'Erap Marche a Tolentino. In questa occasione è il presidio di Fermo a pubblicare il nuovo bando per la realizzazione di due palazzine "gemelle" da 8 alloggi ciascuna, destinate alle famiglie terremotate, per un valore complessivo di quasi 862 mila euro, stanziati dalla Protezione civile. A darne notizia è il Comune di Tolentino. Il bando, procedura di gara aperta, scadrà il 12 febbraio prossimo alle ore 13. La gara è suddivisa in due lotti: A e B. È consentita l'aggiudicazione alla medesima impresa di uno soltanto dei lotti oggetto dell'avviso, salva la possibilità per la stessa di partecipare ad entrambe le gare. Con riferimento quindi all'ordine delle gare l'aggiudicatario di un appalto sarà automaticamente escluso dalla gara successiva.

L'aggiudicazione dei lotti verrà espletata a partire dall'importo più alto. Le costruzione saranno realizzate in contrada Paterno. I lavori dovranno essere ultimati in 180 giorni.