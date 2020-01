Studentessa Ancona migliori traduttori

(ANSA) - BRUXELLES, 30 GEN - C'è anche Viola Pipitone, dell'Istituto di Istruzione Superiore Savoia Benincasa di Ancona, tra i vincitori di 'Juvenes Translatores', il concorso annuale di traduzione organizzato dai traduttori della Commissione europea, giunto alla sua 13esima edizione. I ventotto studenti delle scuole secondarie superiori vincitori, uno per ciascun Paese Ue, voleranno presto a Bruxelles per essere premiati. Da Oulu in Finlandia all'isola di Sao Jorge nelle Azzorre, per la prima volta il concorso si è svolto online e contemporaneamente in tutte le 740 scuole partecipanti (72 italiane). Gli studenti partecipanti (3.116 in tutto, 341 italiani) hanno utilizzato 150 delle 552 combinazioni linguistiche possibili tra le 24 lingue dell'Ue. Per la studentessa marchigiana la scelta è caduta su spagnolo e italiano.