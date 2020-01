Fincantieri: Matarazzo, cogliamo opportunità boom crociere

(ANSA) - ANCONA, 30 GEN - "Le competenze industriali, unite alla solidità economico-finanziaria, ci hanno permesso di cogliere tutte le opportunità offerte dal boom della domanda del settore crocieristico di questi ultimi anni, consolidando una leadership globale in tutti i settori della cantieristica ad alto valore aggiunto". Lo ha detto il direttore generale della Divisione Navi Mercantili di Fincantieri Luigi Matarazzo, durante le cerimonia di consegna della nave da crociera ultra lusso Seven Seas Splendor all'armatore Regent Sevene Seas Cruises. "Il nostro portafoglio ordini, per gamma e volumi, non ha pari - ha proseguito -. Con più di 50 navi da crociera in portafoglio per un valore complessivo di oltre 33 miliardi di euro. Le prospettive di sviluppo e lavoro per i prossimi anni nei nostri siti sono un'opportunità che Fincantieri saprà e dovrà valorizzare al meglio". Intanto si consolida il rapporto con Seven Seas Cruises, con due navi già consegnate: "la Seven Seas Splendor, gemella ed evoluzione della Sevene Seas Explorer del 2016 è il simbolo di una collaborazione di lungo periodo con uno dei nostri più importanti clienti come Norwegian Cruise Line Holdings, per il quale nei prossimi anni produrremo ben altre 9 navi per i suoi tre brand".(ANSA).