Fincantieri: appello Matarazzo per ampliamento sito Ancona

(ANSA) - ANCONA, 30 GEN - Con tre navi in lavorazione, la Sevena Seas Spolendor consegnata oggi, la Silver Sea in consegna a luglio e un'altra nave da crociera per la Viking, lo stabilimento di Ancona di Fincantieri ha il "portafoglio ordini saturo fino al 2023, abbiamo una serie di opzioni su cui stiamo a lavorando e nei prossimi mesi daremo maggiore continuità ad Ancona". Lo ha detto il direttore generale della Divisione Navi Mercantili di Fincantieri Luigi Matarazzo, a margine della cerimonia di consegna della Seven Seas Splendor all'armatore. Il cantiere si trova "oggi in una fase nuova. La splendida nave di lusso che oggi prende il mare è forse la costruzione più lontana da quelle di tipo più mercantile in cui il cantiere era specializzato: traghetti che per anni in passato hanno costituito il suo carico di lavoro. Si tratta di una transazione tutt'altro che scontata, che ha richiesto uno sforzo da parte di tutti i lavoratori, interni e dell'indotto, e ci ha condotti a risultati come quello di oggi". Per il sito anconetano "la limitazione è la taglia, quella che viene consegnata oggi è una nave da 55 mila tonnellate di stazza lorda, qui possiamo arrivare a navi da 58 mila". Bisogna superare "il collo di bottiglia" rappresentato dal bacino, che attualmente è lungo 240 metri. Fincantieri ha presentato "un progetto per l'estensione verso terra, ne stiamo discutendo con i vari enti ma chiedo la collaborazione di tutti. Il lavoro c'è e bisogna rimboccarsi le maniche". L'opera richiede un investimento di 80 milioni di euro: 40 già stanziati da Fincantieri, gli altri attesi dal Ministero delle Infrastrutture e Trasporti. Il 12 febbraio la sindaca di Ancona Valeria Mancinelli incontrerà a Roma il ministro Paola De Micheli. Matarazzo si è detto fiducioso: "credo che tutti abbiano capito cosa significa avere un bacino più grande, sarà un vantaggio per tutto il territorio. Stiamo anche assumendo nuovo personale, qui ad Ancona abbiamo preso 35 persone nel 2019 e ne prenderemo altrettante nel 2020".