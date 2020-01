Musica, 15 concerti per Ancona Jazz 2020

(ANSA) - Oltre 60 musicisti per 15 concerti da gennaio a maggio ad Ancona, Jesi e Chiaravalle. E' il ricco programma di Ancona Jazz, illustrato nel capoluogo dorico dai suoi organizzatori Giancarlo Di Napoli e Massimo Tarabelli di Spaziomusica, assieme a Paolo Marasca, assessore alla Cultura del Comune di Ancona, promotore della kermesse con la Regione Marche e il Mibact. Attesissimi i tre appuntamenti alla Mole Vanvitelliana di Ancona, a partire dal quintetto del contrabbassista e collaboratore di Chet Baker, Riccardo Del Fra, autore di colonne sonore per Fellini, Liliana Cavani e George Clooney, che il 31 gennaio porta sul palco un originale programma ispirato alla cooperazione tra nazioni, con un brano dedicato alla morte del bambino siriano Alan Kurdi, annegato in spiaggia mentre cercava di raggiungere l'Europa. Sarà seguito il 17 marzo dal quartetto di Rosario Giuliani, che include il grande vibrafonista Joe Locke e, il 17 aprile, dal trio dello straordinario pianista Steve Kuhn.