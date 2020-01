Marche, Presentata Ciclovia del Tenna

(ANSA) - Presentata a Sant'Elpidio a Mare la Ciclovia del Tenna: sono stati finanziati 12 km con 3,3 milioni di euro. L'opera coinvolge i Comuni di Porto Sant'Elpidio, Sant'Elpidio a Mare, Monte Urano e Fermo (località Campiglione). Il tratto finanziato - Porto Sant'Elpidio-Campiglione di Fermo - avrà una pendenza media dell'1,6%. A illustrare la nuova ciclovia il presidente della Regione, Luca Ceriscioli e l'assessore regionale al Bilancio, Fabrizio Cesetti. Presenti tra le altre istituzioni la presidente della Provincia, Moira Canigola. Entro l'estate verrà approvato il progetto esecutivo; l'inizio dei lavori è previsto per febbraio 2021: sarà percorribile per le attività turistiche e per la mobilità quotidiana. E' una delle tredici ciclovie della rete ciclabile regionale che confluiranno su quella nazionale Adriatica, in progettazione, con le Marche Regione capofila. "Presentazione dopo presentazione, si rende sempre più chiaro - ha detto Ceriscioli - il grande lavoro che si sta facendo".