Vento fa cadere pannelli cantieri sisma

(ANSA) - MACERATA, 28 GEN - Un forte vento si è abbattuto nell'entroterra delle Marche, flagellando in particolare la provincia di Macerata. Molti danni, ma nessun ferito a San Severino Marche dove è volato in aria ed è finito nell'area cantiere sottostante un pesante pannello in pvc ancorato in cima ad una gru, alta diversi metri, in viale Mazzini. Un altro pannello, sempre in un cantiere della ricostruzione post terremoto, in via XX Settembre, si è staccato a causa del vento ed è finito contro la carrozzeria di un'autovettura in transito.

Grande spavento per il conducente, rimasto illeso, e danni limitati. Altri pannelli di cantiere sono finiti in aria dopo essersi staccati da un'impalcatura in tubi Innocenti nella zona di ponte Sant'Antonio: erano stati messi a protezione di un rudere pericolante. Numerose le chiamate alla Polizia Municipale, anche per rami e piante caduti sulla strada in varie frazioni e in città. Superlavoro anche per i vigili del fuoco impegnati nella rimozione di alberi caduti sulla sede stradale.