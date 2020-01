Consiglio Marche, solidarietà a Segre

(ANSA) - ANCONA, 28 GEN - Stima e solidarietà alla senatrice a vita Liliana Segre per le "aggressioni" di cui è stata oggetto e "profondo rispetto per la sua storia che la rende preziosa testimone di una tragedia, l'Olocausto, sul quale non è tollerabile alcun revisionismo, negazionismo, sottovalutazione".

E' quanto esprime una risoluzione approvata dal Consiglio regionale (18 favorevoli, astenuto il capogruppo leghista Sandro Zaffiri). L'atto contiene l'invito alla senatrice a una visita nell'Aula consiliare e a un incontro con tutti i consiglieri per "recepire importanti e significativi spunti di riflessione". La risoluzione - firmata dai consiglieri Bisonni, Busilacchi, Fabbri, Giacinti, Giancarli, Giorgini, Pergolesi, Maggi, Mastrovincenzo, Micucci, Minardi, Pergolesi, Rapa, Urbinati, Volpini - recepisce tre proposte di mozione e chiede anche un pubblico riconoscimento alla Segre, manifestandole stima e profondo rispetto, oltre allo sdegno per ogni forma di aggressione, odio e intolleranza di cui è stata fatta oggetto.