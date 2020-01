Cinghiali A14,prefetto Fermo scrive Aspi

Il prefetto di Fermo Vincenza Filippi ha chiesto alla Società Autostrade, alla Polizia stradale, al Comando provinciale dei carabinieri e alla Polizìa provinciale di Fermo l'attivazione di servizi mirati congiunti volti alla verifica dello stato delle recinzioni posizionate lungo l'asse autostradale sul territorio della provincia.

L'iniziativa fa seguito alla presenza lungo la A14 di quattro cinghiali, il 26 gennaio scorso, nel territorio di Grottammare con grave rischio alla circolazione viaria e all'incolumità delle persone: due ungulati sono stati travolti da automobilisti in transito. Il prefetto di Fermo ha anche chiesto che si proceda ad una capillare attività perlustrativa in determinante aree geografiche in prossimità dell'autostrada, così da poter verificare l'eventuale presenza di ricoveri saltuari di cinghiali.