Carta e filigrana Fabriano a Francoforte

Carifac'Arte protagonista a Paperworld a Francoforte, fiera internazionale per articoli di cancelleria, forniture per ufficio e strumenti per la scrittura, con la carta e la filigrana a mano di Fabriano. "Un grande volano turistico per la città di Fabriano" il commento del presidente della Fondazione Carifac Marco Ottaviani. "A Carifac'Arte ospitiamo spesso turisti stranieri e appassionati che vogliono apprendere l'arte della fabbricazione della carta e della filigrana a mano - spiega Ottaviani -. È in pieno svolgimento la prima edizione del corso professionale teso a tramandare quest'antica tecnica che, con l'iter avviato della candidatura della Carta Filigranata per l'inserimento nell'elenco dei Beni Immateriali Unesco, potrà contribuire, se il responso, come crediamo e auspichiamo, sarà positivo, a dare un nuovo respiro, in diversi settori, a Fabriano".