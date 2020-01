Carnevale Fano invita Greta Thunberg

(ANSA) - FANO, 28 GEN - Il Carnevale di Fano invita Greta Thunberg a prendere parte all'edizione 2020 (9, 16 e 20 febbraio) che è dedicata all'ambiente alla salvaguardia del pianeta. L'Ente Carnevalesca ha inviato una lettera aperta all'attivista, esprimendo apprezzamento per "ciò che sei riuscita a portare avanti durante questo periodo sulla sensibilizzazione ambientale. Grazie al tuo impegno e ai tuoi messaggi, milioni di bambini e ragazzi di tutto il mondo si sono avvicinati a questo tema così importante per il nostro futuro".

Il Carnevale di Fano, che "vanta una storia millenaria" e si considera il più antico d'Italia, "attraverso un tono provocatorio e scherzoso, riesce ad esprimere e a lanciare messaggi importanti, coinvolgendo tutte le fasce di età e tutti i ceti sociali". "I sentieri dell'Eco: casca il Mondo, casca la Terra, tutti giù per terra" è il titolo di questa edizione, alla quale sarà presente il carro dedicato a Thunberg, "Barbie Greta" del maestro carrista Mauro Chiappalego. (ANSA).