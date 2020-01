Bombe carta dopo partita Ascoli, arresto

(ANSA) - ASCOLI PICENO, 28 GEN - Un 36enne di Fermo, ritenuto l'autore del lancio di due bombe carte contro il personale delle forze dell'ordine in servizio allo stadio di Ascoli, è stato arrestato - ai domiciliari - dagli agenti della Questura dopo la contestazione avvenuta domenica sera al termine della partita di calcio che ha visto i bianconeri battuti 0-1 dal Frosinone. Al termine dell'incontro, gli ultras hanno contestato duramente i calciatori e la società e si sono assembrati in un centinaio dinanzi la tribuna centrale dello stadio "Del Duca".

Durante la contestazione sono state lanciate due bombe carta nel perimetro di sicurezza antistante lo stadio (una sola esplosa) contro le forze dell'Ordine e il servizio di sicurezza dello stadio. La Digos ha avviato subito le indagini in collaborazione con i Carabinieri. Dall'esame dei filmati di videosorveglianza gli investigatori hanno identificato il 36enne fermano, presunto autore del gesto. Le indagini proseguono per individuare altre persone coinvolte nella contestazione.