Bollino rosa per ospedale unico Av 5

Il Presidio Ospedaliero Unico di Av5 ha ricevuto da FondazioneOnda, Osservatorio Nazionale sulla salute della donna e di genere, tre Bollini Rosa (sulla base di una scala da uno a tre) per lo stabilimento di Ascoli Piceno e 2 Bollini rosa per quello di San Benedetto del Tronto, per il biennio 2020-2021. I Bollini Rosa sono il riconoscimento che Fondazione Onda, da sempre impegnata sul fronte della promozione della medicina di genere, attribuisce dal 2007 agli ospedali attenti alla salute femminile e che si distinguono per l'offerta di servizi dedicati alla prevenzione, diagnosi e cura delle principali malattie delle donne. La valutazione delle strutture ospedaliere e l'assegnazione dei Bollini Rosa è avvenuta tramite un questionario di candidatura composto da quasi 500 domande suddivise in 18 aree specialistiche, due in più rispetto alla precedente edizione per l'introduzione di dermatologia e urologia.