Ricci, lotta a razzismo non ancora vinta

"La lotta contro l'intolleranza e il razzismo non è ancora vinta. Anche per questo la Giornata della Memoria acquisisce sempre più un valore centrale nel calendario istituzionale". Così il sindaco di Pesaro Matteo Ricci in Prefettura, davanti agli studenti delle superiori.

"Fenomeni di intolleranza riemergono in Europa e in Italia", ha proseguito, ricordando l'episodio delle svastiche alla scuola Anna Frank: "Quando alcuni scemi, due anni fa, hanno infangato il cartello dell'istituto, abbiamo deciso di denunciare subito il gesto inquietante. La reazione migliore è arrivata dagli studenti pesaresi in Sinagoga per leggere i brani del Diario: la risposta più bella contro l'ignoranza, ha consentito a tanti genitori di spiegare ai figli il dramma della Shoah, la pagina più buia dell'umanità". Il sindaco ha sottolineato la "fondamentale battaglia contro l'odio" della sen. Liliana Segre, "la più grande testimone vivente della Shoah: punto di riferimento per tutti, anche per i sindaci".