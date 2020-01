Giorno Memoria: Ceriscioli, abbiamo dovere di ricordare

(ANSA) - ANCONA, 27 GEN - "Dice Edward Morgan Forster, 'se non ricordiamo non possiamo comprendere'. Oggi è il Giorno della Memoria e abbiamo il dovere di ricordare quello che è stato, non solo per commemorare le vittime della Shoah, ma soprattutto per comprendere che l'odio e la violenza possono tornare e annullare la nostra umanità se non teniamo alta l'attenzione sui nostri valori di libertà, democrazia e pace". Così il presidente della Regione Marche Luca Ceriscioli sul suo profilo Facebook.(ANSA).