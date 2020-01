E-R, Ceriscioli contento del risultato

(ANSA) - Il presidente della Regione Marche Luca Ceriscioli esprime soddisfazione per la conferma di Stefano Bonaccini alla guida dell'E-R e rimarca il dato della "partecipazione" al voto, "una profonda, importante reazione democratica": "All'arroganza dei toni e del linguaggio, al pericolo di una proposta politica di destra oltranzista, alla candidatura di una personalità scollegata dal territorio, si è contrapposta la mobilitazione di migliaia di persone". Con Bonaccini, Ceriscioli ha condiviso molte scelte che pongono le due regioni "tra le prime in Italia su grandi questioni"; "è un amministratore serio e capace" descritto "come 'poco empatico', più propenso a 'far parlare la realtà dei fatti che la propaganda'. Una linea che mi rispecchia". Ceriscioli invita il Pd a "mettersi in ascolto" per recuperare consenso perso, superare il "tempo delle contrapposizioni" e "mettersi in marcia insieme. Io sono in campo per dare continuità al governo regionale, alle tante cose fatte, per costruire le Marche del futuro".