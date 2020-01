Tre bloccati in terrazzo da incendio,salvati

(ANSA) - SANTA MARIA NUOVA (ANCONA), 25 GEN - Tre persone - un'anziana, una madre e il suo bimbo piccolo, residenti in due distinti appartamenti - sono state costrette rifugiarsi su un terrazzino sul retro dell'edificio che ospita le due abitazioni, per sfuggire al fumo denso sprigionatosi dall'incendio dei contatori elettrici al pianterreno. E' accaduto verso le 8 in via Garibaldi a Santa Maria Nuova. Sul posto sono intervenuti la Polizia Locale e poi i vigili del fuoco. I pompieri hanno spento le fiamme e poi, dotati di autorespiratori con bombole e mascherine, hanno fatto uscire uscire il fumo dalle stanze, aprendo tutte le finestre delle case e del vano scale, e hanno liberato le persone bloccate, portate in ospedale per accertamenti dai sanitari del 118. Secondo le prime informazioni non sarebbero rimaste ferite né intossicate. Per ora l'edificio, dove ora manca la corrente con conseguenti problemi di riscaldamento, non è fruibile fino a quando alcuni vani del palazzo, tra cui le scale, non saranno puliti dalla fuliggine.