Sibllini,no Franchi a richiesta Falcucci

(ANSA) - "La richiesta del sindaco di Castelsantangelo sul Nera di entrare nel consiglio direttivo del Parco Nazionale dei Monti Sibillini, minacciando altrimenti l'uscita, è irricevibile e figlia di una logica autoreferenziale". Il presidente della Comunità del Parco, Michele Franchi, risponde a Mauro Falcucci che aveva avanzato l'intenzione di non far più parte del Parco, in assenza di rappresentanza di un esponente del suo Comune, di Ussita e di Visso nell'organo direttivo. "Il fatto è - ha spiegato Franchi - che i membri del nuovo consiglio direttivo eletti dalla Comunità del Parco lo scorso ottobre sono stati democraticamente scelti: i più votati sono risultati i sindaci Alessandro Gentilucci (Pieve Torina), Domenico Ciaffaroni (Montefortino), Nicola Alemanno (Norcia) e Giammario Ottavi, vicesindaco di Cessapalombo. Tra l'altro - ha aggiunto - con quest'ultimo vi è un accordo in base al quale dopo due anni gli subentrerà il sindaco di Visso".