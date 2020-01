Persona travolta e uccisa da treno Fano

Una persona, ancora non identificata, è stata investita e uccisa nella notte da un treno merci sul binario pari, al km 157+100, nei pressi della stazione di Fano. L'incidente, ma non è chiaro se si tratti di un gesto volontario della vittima o di una fatalità, è avvenuto verso le 4.15. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco e la Polfer per ricostruire l'accaduto e mettere in sicurezza i binari. Per tale scopo il traffico ferroviario era stato temporaneamente speso e poi è ripreso regolarmente. Secondo una prima ricostruzione, anche in considerazione delle condizioni del corpo tali da non permettere neanche il minimo riconoscimento, la persona è stata investita in pieno dal convoglio.