Acquaponica a scuola, carpe koi-lattuga

(ANSA - MONTEROBERTO (ANCONA), 25 GEN - Carpe koi e lattuga crescono insieme, con l'aiuto di 230 studenti, all'Iis "Cuppari Salvati" di Jesi-Monteroberto, che ha una sezione per tecnici per agricoltura, la prima scuola in Italia a installare un impianto produttivo di 'acquaponica', tecnica combinata di coltivazione di piante in modalità idroponica (senza terra) e acquacoltura (allevamento di pesci). Il progetto sperimentale, avviato nel 2019 in collaborazione con la società "Acquacoltura Italia Srl", consente ai ragazzi, durante le lezioni, di sperimentare un innovativo modello di business basato sulla sostenibilità ambientale. Gli ortaggi coltivati vengono infatti venduti nel punto vendita allestito all'interno di Villa Salvati a Monteroberto, la sede della sezione di agraria, insieme agli altri prodotti dell'orto, alle farine e alle marmellate, il tutto rigorosamente biologico. La tecnica è a basso impatto ambientale poiché non vengono utilizzati fertilizzanti e rappresenta un ecosistema naturale perfetto seppur artificiale.