Univpm sbarca a Pesaro con un corso di laurea triennale

(ANSA) - PESARO, 24 GEN - L'Università Politecnica delle Marche sbarca a Pesaro, grazie ad un accordo con il Comune, per attivare a partire da settembre un corso di laurea triennale in Sistemi industriali e dell'informazione per 50 studenti, presentato dal sindaco Matteo Ricci e dal rettore Gian Luca Gregori. "In poco tempo abbiamo raggiunto un grande risultato, al di là di ogni più rosea aspettativa. L'operazione è fortemente sostenibile, darà grandi vantaggi alla città. In termini economici e occupazionali" ha detto Ricci, che ha definito "la scelta migliore" la partnership con Ancona, elogiando la consigliera di M5s Frenquellucci per il sostegno al progetto. Ora manca solo l'approvazione definitiva del Miur. Il Comune metterà a disposizione parte di Palazzo Gradari. I costi sono "dal Comune 80 mila euro per il primo anno e 160 mila per il secondo anno. Ma abbiamo ottime possibilità di intercettare fondi Pon nazionali e risorse Fse attraverso la Regione. Siamo sicuri di coprire completamente la cifra con finanziamenti europei".