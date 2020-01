Studenti Camerino a lezione con Ambra

Gli studenti dei licei di Camerino a lezione con Ambra Angiolini e la compagnia de "Il nodo", spettacolo che andrà in scena lunedì 27 gennaio, alle ore 21, all'Auditorium Benedetto XIII di Camerino. Prima dello spettacolo, alle 18, nell'ambito del progetto "Scuola di platea", promosso da Amat, gli alunni nell'aula magna del polo scolastico camerte, dialogheranno con l'attrice e la compagnia sui temi dello spettacolo concentrandosi in particolare sul bullismo. L'incontro sarà riservato agli alunni e alla stampa, ma non sarà aperto al pubblico. Un progetto voluto dal Comune, ideato e condotto da Amat, in cui la proposta teatrale diventa "occasione privilegiata per un progetto culturale di crescita per le nuove generazioni", scrive l'amministrazione comunale.

Per gli studenti è anche previsto un prezzo agevolato di 10 euro allo spettacolo che andrà in scena nella stessa serata.