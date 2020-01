Inchiesta Aerdorica da informativa Gdf

(ANSA) - ANCONA, 23 GEN - E' scaturita da un'informativa di reato della Guardia di Finanza l'inchiesta della Procura di Ancona sulle erogazioni di finanziamenti ad Aerdorica, con 77 indagati, tra cui gli ultimi tre presidenti della Regione Marche e assessori, Lo precisa un comunicato della stessa Procura, spiegando che l'informativa di reato riguarda "la complessiva erogazione dei finanziamenti in favore della società".

Informativa che a sua volta costituisce "uno sviluppo complementare rispetto a precedenti attività investigative che hanno condotto a processi conclusi e tuttora in corso, nonché alla formulazione di un'istanza di fallimento della società".

Tra i procedimenti riconducibili ad Aerdorica uno per peculato a carico dell'ex dg Marco Morriale, chiuso con sentenza passata in giudicato, e un altro che vedeva indagato l'ex presidente Giovanni Bellucci. Gli accertamenti saranno svolti "nei tempi più brevi" con obiettivo di individuare le singole responsabilità, tenuto anche conto della presenza di organi collegiali".