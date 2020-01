Erap, gara per 19 alloggi a Tolentino

(ANSA) - TOLENTINO (MACERATA), 23 GEN - L'Erap Marche ha pubblicato il bando di gara a procedura aperta per la realizzazione di 18 alloggi in sostituzione delle casette Sae nel Comune di Tolentino. A darne notizia è lo stesso Comune del Maceratese colpito dagli eventi sismici del 2016. Gli alloggi saranno realizzati in piazzale della Battaglia (lotto b) e la realizzazione richiederà quasi 2 milioni e 300 mila euro. I lavori dovranno essere ultimati entro il termine di 266 giorni.

Il termine per la presentazione delle offerte è fissato per il giorno 7 febbraio entro le ore 13.